لندن 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسانخفضت أسعار الذهب اليوم في ظل الاستقرار الذي تشهده العملة الأمريكية الذي تزامن مع انتظار المستثمرين مؤشرات حول وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية وسط تفاقم النزاع التجاري الأمريكي الصيني قبيل قمة مجموعة العشرين.وكان السعر الفوري للذهب قد تراجع بنسبة 0.1% إلى 1220.97 دولارًا للأونصة في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1220.2 دولاراً للأونصة, فيما انخفض سعر أونصة الفضة 0.1 % في المعاملات الفورية ليصل إلى 14.217 دولاراً للأونصة.// انتهى //راشد بن تنباك14:10ت م0113