أبهـا 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير, اليوم, الاجتماع الأول للجنة الرئيسية لبرنامج مدينة أبها الصحية, بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المنطقة, وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة.وفي بداية الاجتماع رحب سمو أمير منطقة عسير بالجميع , مؤكداً أهمية تفعيل دور الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركة في التنسيق الدائم فيما بينها بما يساعد على الرقي بالمنطقة في شتى المجالات خاصة الجانب الصحي.بعد ذلك استعرض أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس خالد آل جابر أبرز محاور الاجتماع, ثم قدّم منسق مدينة أبها الصحية الدكتور مترك بن علي آل مترك عرضاً تعريفياً عن برنامج المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة, تضمن الأهداف الرئيسية للبرنامج, التي تأتي في مقدمتها تعزيز صحة المدن وإشراك المجتمع وتمكينه من التحكم في قضاياه الصحية, بالإضافة إلى التنسيق بين جهود جميع القطاعات لجعل الصحة ضمن أولويات صانعي القرار بالمدينة, وكذلك التعريف بمفهوم المدينة الصحية, ومقوماتها ومواصفاتها وخطوات تصنيفها, ومعايير منظمة الصحة العالمية لتصنيف المدينة الصحية .عقب ذلك تم تقديم عرضاً عن مدينة أبها الصحية اشتمل على الرؤية التي تركز على أن تكون مدينة أبها أنموذج لمدينة صحية ومعترف بها في الشبكة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية بنهاية العام 2020م , بالإضافة إلى اللجان المفترض تكوينها حسب الدليل الإرشادي لبرنامج المدن الصحية والتي تـأتي في مقدمتها لجنة الأمن والسلامة , ولجنة الإصحاح البيئي , ولجنة أنماط الحياة الصحية , ولجنة الأسرة والمرأة والطفل كذلك لجنة التعليم والصحة والمدرسية , ولجنة التنمية الاجتماعية , إلى جانب أهداف التنمية المستدامة .عقبها استعرض المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي معايير التقييم لاعتماد المدن الصحية عالمياً , والتقييم الذاتي لها ومؤشرات الأداء الوطنية , كما تم استعراض اللجان الفرعية المقترحة من البرنامج وترشيح الأعضاء , إضافة إلى استعراض التوصيات والاقتراحات التي تمثّلت في عقد ورشة عمل تدريبية لتحليل الوضع الراهن وسياسات وإجراءات تطبيق المعايير للمدن الصحية لفريق التدريب, إلى جانب مقترح إنشاء لجنة تنفيذية تقوم بالتنسيق بين اللجنة الرئيسية واللجان التنفيذية.وفي نهاية الاجتماع وجّه سمو أمير منطقة عسير الجميع بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات كل فيما يخصه، مقدماً شكره للجميع , فيما تسلم سموه هدية تذكارية من المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي .// انتهى //14:11ت م0116