الدمام 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسافتتح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان اليوم ,برنامج ومعرض "تقني ومهني واعد" ، الذي ينظمه مجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي على مدى ثلاثة أيام بمقر المجمع ، بالشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي بالدمام ، والكلية التقنية بالدمام ، ومكتب تعليم غرب الدمام.وتجول الدكتور الشلعان في أرجاء المعرض ، واستمع لشرح موجز من قائد المجمع طارق البوعبيد ، عن أركان المعرض والمهن التي يوفرها المعهد من خلال أقسامه المتعددة.وأكد الدكتور مدير عام التعليم بالمنطقة في ختام الجولة سعي تعليم الشرقية لفتح مزيد من أبواب الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات بما يسهم في نجاح الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، معرباً عن الشكر الجزيل لجميع المشاركين في تنظيم وإقامة هذا البرنامج.من جانبه أوضح مدير المعهد الصناعي بالدمام المهندس أحمد الغامدي أن البرنامج يسعى إلى تحقيق حزمة من الأهداف التي تتماشى مع ما تعيشه المملكة من نهضة صناعية ؛ ومنها تطوير القدرات المهنية والتقنية ، وزيادة وعي الطلاب بالفرص التعليمية والمهنية وتحفيزهم لاتخاذ القرار الصائب لتحقيق التوافق المهني والاستقرار الوظيفي في حياتهم المستقبلية.// انتهى //14:11ت م0117