ينبع 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واستسلمت إدارة التعليم بمحافظة ينبع مشروع المتوسطة الثانية عشرة بينبع، وفقاً لتصميمات حديثة تتوافق مع أعلى درجات ومعايير الجودة المعتمدة من وزارة التعليم، بهدف الوصول إلى أعلى المستويات في تطوير البيئة المدرسية ليحل المشروع بدلاً من المبنى المستأجر الذي نفذ على مساحة قدرت بـ 5 آلاف متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت ب 18 مليون ريال، ويتكون من ثلاثة أدوار للبنات تحوي 18 فصلاً دراسياً، و 4 مختبرات متنوعة وصالة رياضية، و 7 غرف إدارية، وسكن للحارس بطاقة استيعابية 540 طالبة.وكشف مدير إدارة المباني بتعليم ينبع، أن الإدارة تجري مسحاً لجميع الروضات التي سيتم تأهيلها لتطبيق مشروع الطفولة المبكرة مع شركة تطوير الخدمات التعليمية، مضيفاً أنه تم برمجة عدد 6 أراضي تم إنهاء جميع إجراءاتها وسلمت لشركة تطوير لإنشاء روضات جديدة.يذكر أن منظومة تطوير مرحلة الطفولة المبكرة هي إحدى المنظومات الاستراتيجية التي تنفذها شركة تطوير للخدمات التعليمية، وتعنى بتطوير المرحلة ووضع المعايير التي تضمن مستوى عالياً من الجودة لما يقدم للطفل من سن (1 - 8) سنوات، بهدف تقديم حلول متكاملة تؤسس لبناء الشخصية الشمولية للطفل.// انتهى //14:11ت م0118