بريدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واساستضافت الكلية التقنية للبنات ببريدة أمس وفدا من أعضاء مجلس فتيات القصيم تتقدمهن، أمينة عام المجلس منال المهنا.وتجول الوفد في أقسام الكلية برفقة عميدة الكلية منى التويجري، واطلعن على منصة أروقة مجلس الذي تمت فيه استضافة عضو الفريق مصممة الأزياء نهال عبدالله في لقاء حواري تحدثت عن تجربتها الناجحة في عالم الأزياء والتصاميم وتوثيق أول ماركة عالمية تنطلق من فتيات القصيم.واختتم اللقاء باتفاقيات مبدئية حول تبادل الشراكات التطوعية بين الكلية التقنية للبنات ببريدة ومجلس فتيات القصيم.// انتهى //14:21ت م0120