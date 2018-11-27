مكة المكرمة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واسافتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي, بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد عبدالله بن عيد القرشي اليوم, ورشة عمل بعنوان "تكسيات المباني الخارجية" (cladding) بين الواقع والمأمول الذي أقامته الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الغرفة التجارية ممثلة بلجنة السلامة والمصاعد ولجنة المقاولين وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.وتضمنت الورشة عددا من أوراق العمل بمشاركة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة, حيث تركز على متطلبات الوقاية والحماية من الحريق و المتطلبات الانشائية وتم تقديم عدد من الدعوات لكافة الجهات ذات العلاقة سواء الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للمشاركة والخروج بالتوصيات التي تساعد في جودة وسلامة التكسيات الخارجية للمباني.وأعرب اللواء المطرفي عن شكره للقائمين على البرنامج والمشاركين من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص مشددا على أن منظومة السلامة واجب مجتمعي والكل له إسهامه ودوره في نشر الوعي الوقائي للوصول لبيئة آمنة من مخاطر الحوادث والوقاية منها.// انتهى //14:22ت م0121