سكاكا 19 ربيع الأول 1440هـ الموافق 27 نوفمبر 2018م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم, مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء نائف بن ناصر المطيري رتبته الجديدة, بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء, وذلك بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء خالد بن مياح الفقير.وتمنى سمو أمير منطقة الجوف للواء المطيري المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.من جهته عبّر اللواء نائف المطيري عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، التي تعدّ دافعًا له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص, سائلًا الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية, ويديم على الوطن أمنه واستقراره.// انتهى //15:36ت م0148