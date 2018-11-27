باريس 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واستعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء حوار مجتمعي لمدة ثلاثة أشهر للتوصل" لحلول واقعية" بشأن سياسة الطاقة، في أول رد فعل له على المظاهرات التي اجتاحت فرنسا احتجاجًا على رفع أسعار الوقود.واقترح ماكرون آليه لربط رفع الضرائب بأسعار سوق النفط، بحيث لا يتضرر المواطنون بصورة كبيرة بارتفاع أسعار النفط عالميًا.واعترف الرئيس الفرنسي بأن احتجاجات" السترات الصفراء" بمثابة " نداء تنبيه اجتماعي" ولكنه أكد ضرورة عدم تجاهل أي رد فعل "إنها مسؤوليتنا ، اليوم وغدًا" حيث أن هناك "نداء تنبيه بيئي أيضًا".وأوضح أن على فرنسا الاعتراف بأنها "لم تبذل الكثير" تجاه قضايا المناخ ، مشيرًا إلى أن الزيادات المقررة للضرائب على الوقود وافقت عليها الحكومات السابقة من اليمين واليسار.// انتهى //15:36ت م0149