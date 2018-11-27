المدينة المنورة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسزار القنصل العام لجنوب أفريقيا بالمملكة شعيب كاسو اليوم, مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة, حيث التقى خلالها نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور خالد الدقل.وأوضح الدقل خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسئولين بالغرفة, أن منطقة المدينة المنورة تُعد واحدة من أهم مناطق المملكة المعول عليها في تعزيز توجهات رؤية المملكة 2030 لما تحظى به من إمكانيات وموارد متعددة, مُشيراً إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون وبناء شراكات بين الجانبين في مجال السياحة والتعدين والزراعة والامتياز التجاري والقطاع الصحي.من جهته, أشار القنصل العام لجنوب أفريقيا لتطلعهم إلى التعاون البناء والمثمر مع رجال الأعمال في المدينة المنورة باعتبارها مجالاً لحراك اقتصادي كبير, منوهاً بأهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في المدينة المنورة ونظرائهم من جنوب افريقيا.// انتهى //15:38ت م0150