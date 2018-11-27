المدين المنورة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بوحدة لسان الزائر الصغير التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية اليوم, جولة تعريفية على المسجد النبوي لطلاب مدرستي الإمام محمد المخزومي الابتدائية, وعبادة بن بشر المتوسطة بالمدينة المنورة.وتضمنت الجولة زيارة الروضة الشريفة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما, ومعرض الحرمين الشريفين، كما شاهد الطلاب فيلمًا قصيرًا عن الخدمات المقدمة في المسجد النبوي ولقاصديه، وذلك بالتعاون مع إدارة شؤون الزيارة.// انتهى //15:38ت م0151