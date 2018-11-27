الطائف 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسبحث أمين أمانة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل مع المختصين في الأمانة, مراحل الإنجاز في مبادرة (لمحة) التي تنفذها الأمانة بالمواقع المشرفة على محوري الهدا والسيل ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي بدورته الثالثة، وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة.وجرى خلال الاجتماع دراسة الوضع الراهن لعناصر التشوه البصري، وآلية العمل لمسح هذه العناصر ميدانيًا، حيث تهدف المبادرة إلى الاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين من خلال تعزيز الصورة البصرية الإيجابية بالمواقيت ونقاط فرز الحجاج والتشجير لمداخل ومخارج المدينة، والساحات وجميع الخدمات، وتنظيم أعمال المحلات التجارية وضبط استعمالاتها، وإبراز الهوية العمرانية للطائف والحفاظ عليها، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء بالقطاعين العام والخاص.وتناول الاجتماع عرضًا مرئيًّا لمحاور المبادرة التي تسعى في مجملها إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين في طريقهم من الطائف إلى العاصمة المقدسة للتسهيل عليهم وراحتهم، ومعالجة التشوه البصري بأشكالها كافة، ومنها اللوحات الدعائية والعشوائية والسيارات التالفة والهياكل الخربة، وإزالة البسطات العشوائية والأحواش العشوائية والعشش والمخيمات المخالفة، وإصلاح الحفر والأرصفة والإنارة، وإزالة مخلفات البناء والهدم، وتطوير الواجهات والحدائق والمنتزهات.// انتهى //15:42ت م0153