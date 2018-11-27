الدمام 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأقام مكتب تعليم شرق الدمام اليوم, مسابقة الأولمبيادات العلمية بمدارس قطاع التعليم بشرق الدمام، بحضور مدير مكتب تعليم شرق الدمام محمد بن مبارك الزهراني، وعدد من المشرفيين التربويين, وذلك في مدرسة المعتصم بالله المتوسطة بالدمام.واطلع الزهراني على سير الاختبار للمسابقة العلمية التي بلغ عدد المتسابقين فيها 90 طالباً من مختلف مدارس تعليم شرق الدمام، مؤكداً ضرورة التدريب الطلابي على الاختبار الآلي للمسابقة وشرح بعض المفاهيم في التظليل والإجابات, مقدماً شكره لإدارة مدرسة المعتصم بالله لتعاونهم الدائم في مثل هذه الفعاليات والمناسبات.// انتهى //15:43ت م0155