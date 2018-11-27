الدمام 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسكشفت بلدية محافظة بقيق عن سحب وتصريف أكثر من 1,083,000 جالون من مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة والهجر التابعة لها، الأحد الماضي، التي استمرت بشكل متوسط خلال ساعات النهار الأولى.وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس آل عريج أن البلدية - من خلال وحدة العمليات لإدارة الأزمات والتغيرات الجوية وجميع الكوادر الفنية من مشرفين ومراقبين وعمال - قامت بتهيئة شبكات تصريف مياه الأمطار وتجهيز وتشغيل المعدات والمضخات وفق الخطة التي جرى وضعها مبكرًا لموسم هطول الأمطار من قبل المعنيين والمقاولين بالبلدية والعاملين على مدار الساعة.وبيّن المهندس آل عريج أن فرق رش المبيدات ومن خلال سيارات الضباب الحراري بدأت برش مواقع تجمع المياه بعد توقف الأمطار، وكذلك أعمال الرش الأرضي للقضاء على الحشرات ومنع تكاثرها بالأماكن ذات الرطوبة العالية.ودعا المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وذلك لسلامتهم، وعند وجود أي ملاحظات لتجمع المياه رفع ملاحظاتهم عبر قنوات التواصل مع الأمانة التي جرى تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الساعة عبر مركز 940.// انتهى //15:46ت م0157