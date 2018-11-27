الجزائر 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسبدأت في العاصمة الجزائرية اليوم، أعمال الاجتماع العلني الثاني لمجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول تعزيز قدرات بلدان غرب إفريقيا، بمشاركة أكثر من 100 خبير في مجالات الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف.وترأس الاجتماع الذي يندرج في إطار نشاطات مجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مناصفة وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل والمستشار الخاص المكلف بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة دافيد دريك.ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام، عددًا من المواضيع من بينها المسائل المتعلقة بتطور التهديد الإرهابي في منطقة الساحل الصحراوي وتسيير أمن الحدود وعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل الإرهاب والوقاية من التطرف والتشدد العنيف ودور المرأة في مكافحة الإرهاب.// انتهى //15:48ت م0159