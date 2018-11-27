أبهـا 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واسالتقى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بمقر الأمانة اليوم, وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد الحسون, وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة الملك خالد وأمانة منطقة عسير.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخدمية للجامعة فيما يخص الطرق والإنارة والسفلتة، والاستفادة من خبرات الأمانة في تنسيق الحدائق والتشجير والعناية بالمسطحات الخضراء وطرق الري.وأوضح الدكتور الحسون أن جامعة الملك خالد تسعى إلى التعاون المشترك بين الجامعة والأمانة لخدمة الأغراض العلمية والتنسيق الدائم في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة, التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.// انتهى //15:49ت م0160