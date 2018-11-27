القطيف 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنفّذت الكلية التقنية بمحافظة القطيف اليوم، بالتعاون مع إدارة المراكز الصحية الأولية بقطاع القطيف، حملة وطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، مستهدفةً المدربين والمتدربين والإداريين.وأوضح مدير مركز النشاط بالكلية المدرب جواد آل محيسن أن عدد المستفيدين من الحملة بلغ 250 مستفيدًا من الراغبين في أخذ اللقاح من منسوبي الكلية، لافتًا الانتباه إلى أن الحملة التي تنفذ سنويًا تهدف لوقاية منسوبي الكلية من تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها.// انتهى //15:50ت م0161