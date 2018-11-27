أبهـا 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنظم قسم العلوم المسلكية والإدارية "علم النفس والاجتماع" بمكتب تعليم خميس مشيط, زيارة صفّية إلكترونية تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة عسير، وذلك في إطار التحول الإلكتروني الذي يشهده مكتب التعليم للبنات بالمحافظة.واستهدفت الزيارة طالبات المرحلة الثانوية بثانوية التحفيظ الثانية بخميس مشيط, كما تضمنت دور تطبيقات الجوال، والتقنيات الحديثة في تجويد أساليب التعلم، وأهمية استثمار وقت الحصة الدراسية بالتطبيقات الحديثة، والمواكبة للتطور التقني والتكنولوجي في التعليم في درس لمادة المهارات الحياتية تحت عنوان "مهارة إدارة الوقت".// انتهى //15:54ت م0162