مسقط 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني، نيابة عن السلطان قابوس سعيد سلطان سلطنة عُمان اليوم، معالي رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي.وأعرب سمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني عن أهمية وثيقة حماية البيئة العربية وتنميتها المطروحة على اجتماع البرلمانيين العرب بسلطنة عُمان الهادفة إلى زيادة الوعي والحفاظ على التنوع البيئي خدمة للبشرية جمعاء.وأعرب رئيس البرلمان العربي من جهته، عن تقديره والمجتمع الدولي للسياسة التي تنتهجها سلطنة عُمان على الصعيدين الداخلي والخارجي والدور الرائد لسلطان عُمان في خدمة العمل العربي المشترك وتوطيد أواصر المودة والصداقة بين الشعوب، كما أشادوا بالتجربة المتطورة لسلطنة عُمان في بناء المؤسسات وسيادة القانون وتعزيز ركائز البناء الشامل الذي يوفر الحياة الكريمة للعُمانيين.// انتهى //17:03ت م0215