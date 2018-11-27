الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لقيادة القطارات والعمل في شركة (رينفي-السعودية) أحد الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع، ابتداء من اليوم الثلاثاء حتى يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018م، على أن تبدأ الدراسة في 3 فبراير 2019م.ويمكن للراغبين في التسجيل التقدم من خلال موقع معهد سرب www.srp.edu.sa، في حين أن من أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم: أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80 %، ولا يتجاوز عمره 30 عامًا، وأن يكون حاصلا على 5 درجات في اختبار اللغة الإنجليزية (آيلتس IELTS)، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، وبحوزته رخصة قيادة سارية المفعول، وأخيرًا اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.وأعرب معالي رئيس هيئة النقل العام رئيس مجلس إدارة معهد "سرب" الدكتور رميح بن محمد الرميح، عن سعادته بما يقدمه المعهد من برامج تسهم في الارتقاء بمهارات أبناء الوطن في قطار الحرمين، مبينًا معاليه أن رحلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من جدة إلى المدينة المنورة في شهر سبتمبر المنصرم، قادها أحد خريجي المعهد وهو الكابتن عبدالله الأحمري.وأشار معاليه إلى أن فرع المعهد في بريدة بمنطقة القصيم قد تشرف بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال الشهر الجاري، وحفز سموه جميع المتدربين بوصفهم كفاءة شابة متميزة تخدم الوطن في الجوانب الفنية والتقنية في مشروع قطار الحرمين السريع.وبين معاليه أن لقاء سمو ولي العهد بالمتدربين كان له أكبر الأثر في اعتزازهم بمكانتهم وسعيهم الأكيد لتسخير قدراتهم وتخصصاتهم النوعية لخدمة الوطن مستقبلا، تأكيدًا لما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود لصناعة النقل في المملكة بشكل عام والخطوط الحديدية بشكل خاص، وبما يحقق رؤية 2030.وفي سياق أهمية البرنامج التدريبي، أفاد مدير عام المعهد السعودي للخطوط الحديدية "سرب" المهندس عبدالعزيز الصقير أن معهد سرب وشركة (رينفي-السعودية) أحد الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع قد وقّعا اتفاقية التدريب؛ وحيث إن مشروع قطار الحرمين هو الأكبر والأسرع للنقل بالقطارات الكهربائية في المنطقة؛ فإن استقطاب وتدريب مرشحين سعوديين لقيادة قطار الحرمين السريع من الأولويات الاستراتيجية.وذكر أن تمديد هذه الاتفاقية جاء مؤكدًا لتحقيق “سرب” لأعلى اشتراطات الجودة والتدريب التي لمستها شركة (رينفي-السعودية) من خلال الاستعانة بالمعهد ومخرجاته من الكوادر السعودية، موضحًا أن هذه الدفعة الجديد تعزز ما وفره معهد سرب حيث زود مشروع قطار الحرمين السريع بعدد من قائدي القطار السعوديين.وحول المميزات التدريبية، أوضح مدير عام المعهد السعودي للخطوط الحديدية "سرب" المهندس عبدالعزيز الصقير، أن البرنامج التدريبي المكثف للمتقدمين من الشباب السعودي يستغرق عامًا واحدًا في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويبدأ التدريب يوم الأحد 3 فبراير 2019م. وبيّن الصقير أن المتدرب السعودي يتقاضى خلال فترة التدريب مكافأةً تبلغ 4 آلاف ريال، كما يُعيّن الخريج بعد استيفاء تدريبه كقائد لقطار الحرمين براتب يصل إلى 8 آلاف ريال شهريا، مع احتساب مدة التوظيف منذ بدء التدريب، ويتمتع بتأمين طبي شامل ضمن البرنامج.يُذكر أن معهد سرب خصص رقمًا هاتفيًا لتلقي الاستفسارات، وبإمكان المتقدمين التواصل مع "سرب" عبر الرقم: 0163263663، ويمكن للمتقدمين الاتصال على الرقم الموضح خلال ساعات العمل الرسمي من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، إلى جانب ما يتيحه الموقع الإلكتروني للمعهد من خدمات إلكترونية فورية.// انتهى //17:04ت م0216