أبوظبي 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنظم جهاز الشرطة الخليجية أمس الأول, اجتماعًا تحضيريًّا وورشة عمل لتنظيم العملية الجنائية الخليجية المشتركة الأولى لمكافحة الظواهر الإجرامية في العاصمة أبوظبي بمشاركة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.ورحب مدير جهاز الشرطة الخليجية العقيد مبارك سعيد الخييلي, برؤساء الوفود والحضور المشاركين في الاجتماع, مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق ودور جهاز الشرطة الخليجية في تنظيم العمليات الجنائية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي, مبينًا أن جهاز الشرطة الخليجية سينظم عدة عمليات مستقبلية تتناول أهم الظواهر الجنائية.من جهته أعرب رئيس وفد المملكة العربية السعودية العميد سعود الطريفي, عن شكره وتقديره لمدير جهاز الشرطة الخليجية والفريق العامل على تنظيم هذا الاجتماع، مؤكدًا أن مثل هذه العمليات تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الجرائم والتعرف على أحدث الوسائل المتبعة في مكافحتها.من جانبه عبر رئيس وفد دولة الكويت العقيد أحمد الهلال, عن شكره وتقديره لما يقوم به جهاز الشرطة الخليجية في تنظيم العمليات الجنائية المشتركة ولما لها دور كبير في مكافحة الظواهر الإجرامية.بدوره قدم رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة العقيد حمد راشد الزعابي, عن شكره وتقديره لجهاز الشرطة الخليجية ولما يقوم به من دور في تنظيم مثل هذه العمليات.ويأتي هذا الاجتماع تمهيدًا للبدء في أول عملية جنائية مشتركة في مطلع 2019 تنظم من قبل جهاز الشرطة الخليجية بمشاركة ثلاث دول خليجية، حيث تم التطرق لأهم الظواهر الإجرامية التي ستركز عليها العملية بعد جلسة نقاشية بين الوفود المشاركة.// انتهى //17:05ت م0217