محايل 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسافتتح محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده اليوم, فعاليات معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي ينظمه قسم رعاية الموهوبين بتعليم المحافظة, بحضور مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم, وعدد من مديري الإدارات الحكومية.وتجول المحافظ في أجنحة المعرض واستمع لشرح عن محتوياته المتضمنة إبداعات وابتكارات الطلاب الموهوبين من مختلف المراحل الدراسية في مساري الابتكارات والبحث العلمي، حيث حفل المعرض بابتكارات علمية للطلاب الموهوبين منها: المؤقت الذاتي، وتدوير المياه الجوفية لتقليل الملوحة وخفض تكاليف جلبها من الآبار، والتصوير الفوتوغرافي وربطه بالمنهج المدرسي مع الخيال العلمي، والمنبه الضوئي للماء، والنظام الذاتي لمتابعة الحالات الحرجة لمرضى القلب، والإنذار الحراري، ونظام متابعة ذوي الحالات الحرجة في الأماكن المزدحمة، وعصا المكفوفين, إلى جانب البحوث الطبية والأمنية.وأوضح رئيس قسم الموهوبين بتعليم محايل حسن مشبب عسيري، أن المعرض يضم أكثر من 21عملاً، حيث سيتم اختيار الأبرز منها للمشاركة على مستوى المملكة.// انتهى //17:06ت م0218