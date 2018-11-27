الطائف 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واستتواصل الفعاليات المصاحبة لافتتاح جاليري آرت الطائف من خلال العديد من الفنون التشكيلية ومنها النحت الذي استعرض فيه النحات محمد الثقفي مساء أمس, محاضرة بعنوان "أوراق نحتية" تحدث من خلالها عن أهم تجارب النحت في العالم وأبرز النحاتين الذين استطاعوا أن يضعوا بصماتهم في مجال النحت والفنون التشكيلية.واستعرض الثقفي خلال المحاضرة, أسس النحت وأشكاله وطرق التعامل مع الخامات الصلبة، كما تحدّث عن تجاربه ومسيرته في مجال النحت ومشاركاته المختلفة في العديد من دول العالم.// انتهى //17:10ت م0219