نجران 19 ربيع الأول 1440هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسدشّن معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي اليوم، بوابة المستشفى الجامعي على موقع الجامعة الإلكتروني، بحضور مستشار مدير الجامعة الدكتور سعيد أبو عشي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والمشرف على الكليات الصحية والمستشفى الدكتور جبران القحطاني، ووكلاء الجامعة، ومدير المستشفى الدكتور عوض السرحاني وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس.وتأتي فكرة تدشين البوابة, لتعريف المجتمع بخدمات المستشفى وإنجازاته، وكذلك المساهمة في زيادة تفعيل المشاركة المجتمعية بين المستشفى والمستفيدين، وتواصلاً لمسيرة الجامعة المتميّزة في التواصل الإلكتروني والتواجد المعلوماتي.وأكد الدكتور السبيعي، أن الجامعة حرصت على إنشاء صفحات لجميع كلياتها وعمادتها المساندة والإدارات وكذلك المستشفى على الموقع الرسمي للجامعة لإيصال جميع الخدمات للمستفيدين في مختلف الأماكن دون الحاجة للمجيء للجامعة لما تحتويه من معلومات شاملة.من جهته أوضح مدير المستشفى الدكتور عوض السرحاني، أن البوابة تحتوي أقسام المستشفى، وهياكله التنظيمية، بالإضافة إلى أنشطته التدريبية، ومشاركاته المجتمعية, مفيداً أن الصفحة الإلكترونية ستحتوي أيضاً إحصائيات المستشفى المتعددة، والإنجازات المختلفة، إلى جانب ما يقدمه من خدمات للمستفيدين، وآلية التواصل مع المستشفى والوصول إليه، إضافة إلى كثير من البيانات والملفات والمعلومات التي تخدم المراجعين.// انتهى //17:12ت م0221