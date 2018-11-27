أبها 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق27 نوفمبر 2018 م واسأطلقت إدارة النشاط الطلابي بتعليم عسير بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة "بنين وبنات" أمس, المهرجان الأول للتربية الخاصة تحت شعار "فخرنا قيادتنا" وذلك في قرية المفتاحة بأبها.ويتضمن المهرجان الذي يشارك به أكثر من 250 طالبا وطالبة من جميع المراحل الدراسية بمدارس الدمج، ومعاهد التربية الخاصة, ثلاث مراحل هي الأولمبياد الرياضي، وأولمبياد الرسم، أما المرحلة الثالثة فسيتم تنفيذها الإثنين المقبل، وتشمل عددا من البرامج أبرزها : المرسم الحر، وثلاث قرى: الأولى بمسمى الاستشارات، يتخللها استشارات متخصصة من قبل متخصصين في الإعاقة لتقديم الاستشارات لجميع الإعاقات، والثانية بمسمى الأحلام يقدم من خلالها الدعم والخصومات والتوظيف لمحتاجيها من جميع الفئات "بنين وبنات" من قبل شركاء في المنطقة .فيما تتضمن المرحلة الثالثة معرضا يتولى إعداده فريق من التربية الفنية ورواد النشاط ومعلمي المدارس والمعاهد المتخصصة.// انتهى //17:14ت م0222