جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنظم فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة اليوم, زيارة لوفد دبلوماسي من القناصل العامين المعتمدين بالمنطقة، وعدد من الملاحق التجاريين العاملين في عدد من القنصليات العامة بجدة، لميناء جدة الإسلامي، وذلك في إطار الزيارات التي ينظمها فرع الوزارة بالمنطقة بمتابعة مدير عام فرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور.وأطلع الوفد الذي رافقة مدير إدارة المراسم بفرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة السفير سامي بن جميل عبدالله, وعدد من مسؤولي إدارة المراسم, على أهم معالم الميناء وإمكاناته التشغيلية في مجال صناعة الموانئ, والنقل البحري إقليميا وعالميا.وشاهد الوفد في بداية الزيارة محطة الفحص الإشعاعي بجمرك الميناء, مستمعين إلى شرح من مدير المحطة محمد مسفر الغامدي, عن الدور الرقابي الذي تقوم به المحطة في الكشف عن المواد التي يتم تهريبها عبر الحاويات الواردة إلى الميناء, فيما اطلع الوفد على آلية عمل محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات, من مدير الشحن والتفريغ ماجد الغانمي, حيث شملت الزيارة برج المراقبة البحرية بالميناء, وبعض المرافق العامة، كما التقى خلالها الوفد بمدير عام ميناء جدة الإسلامي عبدالله بن عواد الزمعي, وعددٍ من مسؤولي الميناء.وأعرب الوفد الدبلوماسي في ختام زيارته, عن سعادته وشكره لإدارة الميناء والعاملين في القطاعات الحكومية الأخرى, والقطاعات العاملة من القطاع الخاص بالميناء، وإلى فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة على تنظيم الزيارة.// انتهى //17:30ت م0223