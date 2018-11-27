مكة المكرمة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسانطلق بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التقويم والقبول اليوم و على مدار يومين ، اللقاء السنوي لإدارات التقويم والقبول "تجويد أدلة الاختبارات والقبول", الذي يستضيف مديري ومديرات إدارات التقويم والقبول من 47 إدارة من مناطق المملكة العربية السعودية كافة.وافتتح اللقاء مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي بكلمة أوضح فيها الدور الجوهري لإدارة التقويم والقبول والعمل الرئيس والمحوري في تقديم الاحصائيات والنتائج الدقيقة حتى بات الجميع الآن يلمس الفرق في مستوى التعليم سابقاً عن الآن, حيثُ كانت الأرقام والشواهد تعتمد على الأساليب النمطية القديمة وبالمقابل نشهد الآن النقلة النوعية التقنية على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية, مشيداً بالنقلة التقنية التي مكنت أولياء الأمور حالياً من الاطلاع على نتائج أبنائهم وبناتهم من خلال التقارير والنتائج الموجودة بشكل تقني سلس ومبسط بنظام نور حتى أصبحوا يشهدون بقيمتها الملموسة ،وأشار إلى السهولة واليسر التي يجدنها أولياء الأمور أيضاً في عملية التسجيل ببدء العام فكل ما عليه اختيار المدرسة التي يريد من أبنائه الانضمام لها والتوجه لنظام "نور" وتسجيلهم دون تعقيدات, مؤكداً أن هذا اللقاء الخاص بتجويد أدلة الاختبارات والقبول يلبي احتياجات الميدان والتيسير كذلك على أولياء الأمور.عقب ذلك, بدأت الجلسات وطرحت أوراق العمل خلالها, حيث قدم وكيل عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية للقياس والتقويم بجامعة أم القرى وأستاذ القياس والتقويم المساعد بكلية التربية من الجامعة الدكتور ذياب بن عايض المالكي ورقة عمل عنوانها "أساليب قياس وتقويم نواتج التعلم" أوضح فيها التعريف بمفاهيم القياس والتقويم، وتحليل محتوى المقرر الدراسي، وجدول المواصفات والتركيز على الجوانب التطبيقية للقياس والتقويم والتعريف بأهم المفاهيم في مجال القياس والتقويم والمقدرة على تحديد الأساليب المناسبة لقياس الأداء والمقدرة على تطبيق أدوات القياس, وتفسير نتائج القياس وتحليلها.وتطرق إلى أهداف التقويم، وشروط التقويم الجيد، وعملية القياس والعوامل المؤثرة في القياس, فيما ختم المحور بالاستماع إلى استفسارات ومقترحات المستفيدين والمستفيدات من اللقاء والإجابة عنها.عقبها, قدمت مديرة إدارة التقويم والقبول بتعليم المنطقة الشرقية موضي السبيعي ورقة عمل بعنوان "حصر الإجراءات في دليل نظم الاختبارات التي تم تعديلها أو حذفها" تطرقت في ورقتها إلى المستجدات والمقترحات في دليل أنظمة الاختبارات وما تبعها من إجابة على الاستفسارات المقدمة من الحضور عقب الجلسة والإجابة المثرية حولها .وتناول المحور الثالث القبول والتسجيل بين التداخل والازدواجية حيث جرى التطرق لمجموعة عناوين نوقشت من خلال ورقة عمل أولى تحت عنوان "توضيح التداخل في مهام القبول والتسجيل ورياض الأطفال" الذي قدمته مديرة إدارة التقويم والقبول بتعليم الرياض هدى بنت محمد الدوسري, حيث تطرقت للفترة الزمنية لرياض الأطفال والتعميم السنوي لتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة رياض الأطفال وفي الصف الأول ابتدائي لكل عام دراسي ، واجراءات التسجيل ، مختتمة ورقتها بالتوصيات الخاصة بالمحور والإجابة على الاستفسارات المطروحة حول الورقة وتقديم الحلول وإثراء اللقاء بما يفيد .وتضمن اللقاء ورقة عمل بعنوان "التداخل في مهام القبول والتسجيل والتعليم الأهلي والأجنبي" مدير إدارة التقويم والقبول بتعليم تبوك من قبل خالد أبو حوسة, الذي أجاب عقب مناقشة الورقة على استفسارات الحضور .يذكر أن اللقاء يهدف إلى توضيح المستجدات والمقترحات في دليل أنظمة الاختبارات وتوضيح الازدواجية والتداخل في القبول والتسجيل، ومن ثم اعتماد إصدار الأدلة بعد تعديلها، وكذلك تطوير الإطار العام لتجويد الاختبارات والتغلب على التحديات التي تواجه الميدان التربوي، كما يجري استعراض نماذج فاعلة من الميدان التربوي في إدارات التقويم والقبول، ومناقشة وتحديد الصلاحيات والمقترحات التي يحتاجها مدير إدارة التقويم والقبول في نظام "نور". فيما شهد اللقاء تفاعلاً من المداخلات المثرية من قبل المشاركين.// انتهى //17:30ت م0224