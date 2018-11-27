جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسدشّن المدير العام للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم مرزوق المطرفي اليوم، المعرض التوعوي لحملة "الوقاية هي الغاية"، في محطته الثانية عشر، بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة العقيد الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني، وضباط الإدارة العامة بجدة، ومسؤولي الجهات الحكومية، والعاملين في مجال السلامة، وذلك بمجمع العرب مول التجاري في جدة, حيث قام اللواء المطرفي بقص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض، مطلعًا على ما يحتويه من وسائل عرض تُحاكي أهم المخاطر المنزلية، ومحاكاة لأساليب التعامل مع الحوادث المنزلية، إضافة إلى التعريف بأدوات السلامة المختلفة التي تهم الزائر، وكذلك ركن التقنيات الحديثة.وأكد أن المديرية العامة للدفاع المدني لديها إيمان عميق بأهمية تفعيل الدور الوقائي، وهو ما تشير إليه دراسات تحليل سجلات الحوادث؛ بهدف توعية الجميع من المواطنين والمقيمين بالأخطار الموجودة، والبحث عن أسباب المخاطر والعمل على تلافيها، كما ينبغي الاقتناع الكامل لتوفير متطلبات السلامة سواء في المنزل أو العمل أو المدرسة أوفي أي موقع آخر، وتنبيه الجميع للمخاطر المحتملة.وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي شركاءُ رئيسيون في هذه الحملة، داعيًا في الوقت ذاته الجميع إلى زيارة المعرض لمزيد من الدعم الإعلامي والتفاعل مع قضايا الدفاع المدني، متمنيًا السلامة للجميع.من جانبه, أعرب مدير مدني جدة عن شكره للواء المطرفي علي تشريفه ودعمة الدائم للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، متمنيًا أن يحقق هذا المعرض الفائدة المرجوة منه في تثقيف وتوعية المواطنين والمقيمين بالمخاطر التي تحتويها المنازل والبيئة المحيطة.يُذكر أن المعرض يستمر على مدى أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية، ويحوي عددًا من الأقسام التي تحاكي الواقع بإشراف عدد من ضباط إدارة السلامة بجدة، لتوعية الزوار بمسببات الحرائق، وكيفية التعامل معها بطريقة بسيطة وموجزة، والتعريف بالمخاطر عند وقوع الحرائق، والخطوات الواجب اتباعها بعد إبلاغ الجهة ذات الاختصاص.// انتهى //17:30ت م0225