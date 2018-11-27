مكة المكرمة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسكرّم معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل, الطلبة المتفوقين بالكليات الجامعية بالقنفذة للعام الدراسي البالغ عددهم 740 طالباً وطالبة في جميع التخصصات العلمية والنظرية، في الحفل الذي أقامته اليوم كلية العلوم الصحية بالقنفذة, بحضور محافظ محافظة القنفذة فضا البقمي, ومدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد الزاحمي, وعدد من المسؤولين ووكلاء الجامعة, وعمداء الكليات, وأولياء أمور الطلاب, وذلك بقاعة الاحتفالات بالكلية الجامعية بالقنفذة.وبدئ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, عقبها ألقى عميد كلية العلوم الصحية الدكتور عمر بن عبدالله الهزازي كلمة نوه فيها برعاية معالي مدير الجامعة لهذا الحفل الذي ينطلق من حرص الجامعة على تكريم أبنائها الطلاب المتفوقين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء طيلة مسيرتهم التعليمية مما يسهم في تشجيع الآخرين على الجد والمثابرة لتحقيق التفوق والتميز.وأضاف: نحن اليوم في بادرة تربوية رائعة، تتمثل في تكريم فئة غالية على قلوبنا، وهم صفوة الصفوة من المتفوقين والمتفوقات, مشيراً إلى أن حرص معالي مدير الجامعة يأتي ضمن مبادرة "كن سعيداً". مبيناً أن حضور معاليه هو أعظم دليل على حرصه لإسعاد الطلاب؛ ليشقوا طريقهم في بناء الوطن الغالي, لافتًا الانتباه إلى أن تكريم الطلاب والطالبات أمر يغفل عنه الكثير مع أهميته.بعد ذلك, شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الكليات الجامعية وأقسامها المختلفة بالقنفذة, ثم قدم الطالب عمر الشيخي كلمة نيابة عن الطلاب المتفوقين, فيما ألقت الطالبة حليمة العبدلي كلمة الطالبات المتفوقات.من جهته, أكد محافظ القنفذة فضا البقمي في كلمته أن تشريف معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل اللقاء دليلٌ واضحٌ على اهتمام معاليه بأبنائه الطلاب والطالبات في فرع جامعة أم القرى بالقنفذة وفروع الجامعة الأخرى، مباركاً هذا الإنجاز العلمي, مؤكداً أن الإنجاز يعد تحقيقاً لما تهدف إليه استراتيجية رؤية المملكة 2030.بدوره, قدم معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بافيل, الشكر والثناء للقائمين على هذه البادرة الرائعة لتكريم المتفوقين والمتفوقات من أبناء وفتيات الجامعة في القنفذة, مؤكداً أن الجامعة تسعى ليكون الطالب في المقام الأول.وأشاد معاليه بما حظيت وتحظى به الجامعة من دعم واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - وبإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه, واهتمامهم لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة بالجامعة.وفي الختام, جرى تكريم المتفوقين من قبل معالي مدير الجامعة.// انتهى //17:31ت م0227