نجران 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأطلق معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي اليوم، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي ينفذها المستشفى الجامعي, تهدف إلى تقليص الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تفوق 60%، حيث يقلل التطعيم احتمالية دخول المستشفى للمصابين بنسبة 80% .وأوضح مدير المستشفى الجامعي الدكتور عوض السرحاني، أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام، مشيراً إلى أن الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، والربو، ومرضى القلب المزمن، والكبد، هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا.وأفاد أن الحملة تأتي في إطار الجهود التي يقوم بها المستشفى للإسهام في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، ورفع نسبة التغطية باللقاح، والحث على اتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي، مبيناً أن اللقاح متوفر بالمستشفى طوال الأسابيع المقبلة لمن لم يتمكن من الحصول عليه خلال الحملة.// انتهى //17:32ت م0228