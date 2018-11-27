الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد جدول مباريات بطولة الاتحاد لدرجة البراعم (مواليد 2004م فما فوق) بنسختها الثانية، والمقرر إقامتها من 23 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 20 ديسمبر 2018م , حتى 26 ربيع الآخر 1440هـ في جدة، بمشاركة عشرة أندية هي: (النور – مضر – الأهلي – العدالة – حراء – الخليج – المحيط – الهدى – العربي – الوحدة).وتم تقسيم الأندية العشرة المقرر مشاركتها إلى مجموعتين في الدور التمهيدي، تضم كل مجموعة خمسة أندية، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية (النور - مضر - الأهلي - العدالة - حراء)، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية (الخليج ـ المحيط - الهدي - العربي - الوحدة).وستلعب مباريات دور المجموعات التمهيدي بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي سيتحدد من خلاله المراكز الأربعة الأولى في الترتيب العام للبطولة، فيما ستلعب باقي الأندية مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى العاشر .// انتهى //18:36ت م0269