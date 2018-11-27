جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأقامت الهيئة العالمية للكتاب والسنة، التابعة لرابطة العالم الإسلامي، بالتعاون مع جامعة الملك فيصل في جمهورية تشاد، الدورة التدريبية الأولى للإعجاز العلمي للأساتذة الجامعيين, استفاد منها 61 أستاذًا جامعيًا، ومجموعة من مبعوثي الأزهر، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله صالح بخيت، وعمداء الكليات، وعدد من ممثلي البرلمان التشادي، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزارة الخارجية والتلفزيون التشادي، ورئيس بعثة الأزهر بتشاد.وأفاد الأمين العام للهيئة العالمية الدكتور عبدالله بصفر, أن إقامة الدورة يأتي تنفيذًا لتوجيه معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، مشيرًا إلى أن البرنامج اشتمل 12 محاضرة قدّمها مبعوثو الهيئة المتخصصون في الإعجاز العلمي، والتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم وهديه.وأشاد المشاركون في الدورة بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -، في خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بكتاب الله في جميع أنحاء العالم، وبدور رابطة العالم الاسلامي، والهيئة العالمية في خدمة القرآن الكريم وعلومه على مستوى العالم.// انتهى //18:37ت م0270