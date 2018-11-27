بغداد 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسضرب زلزال خفيف بعد ظهراليوم، قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد.وذكر بيان لهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي أنه في تمام الساعة 2:05 من بعد ظهر اليوم وقع زلزال بقوة 3.4 على مقياس ريختر المكون من 9 درجات في مدينة خانقين، مشيرًا إلى أن عمق الهزة التي كان مركزها على بعد 24 كيلومترًا من مركز مدينة خانقين، كان 10 كيلومترات في باطن الأرض.وأوضح أنه لم يتم تسجيل أية أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.وكانت عدة محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد شهدت مساء الأحد الماضي زلزالًا بقوة 6,3 درجة على مقياس ريختر, لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية باستثناء بعض الأضرار المادية الطفيفة.// انتهى //18:42ت م0274