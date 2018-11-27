جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واساعتمدت أمانة ملتقى مكة الثقافي، 14 مبادرة قدّمتها الوحدات التدريبية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، والمشاركة في موضوع الملتقى بنسخته الثالثة بعنوان "كيف نطور مدننا لخدمة ضيوف الرحمن".ونوه مدير عام التدريب التقني والمهني بمكة المرمة فيصل بن عقيل كدسه، بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، مؤكدًا أن الملتقى يسير بخطى واثقة لتحقيق أهدافه السامية ورسالته التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان، واستثمار كل الجهود التي تقدمها الجهات المشاركة في تحقيق موضوعه.وعدّ موضوع الملتقى استمرارًا لما تبذله الحكومة الرشيدة في سبيل تذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله الحرام، وهو الدور الذي لا يمكن فصله عن رؤية المملكة 2030، التي تشمل تقديم استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة في وقت تتعاظم فيه أهمية تأكيد هذا الدور العظيم الذي شرف الله به المملكة، وجعلها قائمة على خدمة عباده من الحجاج والمعتمرين وزوار بيته الحرام.وأكد الدور الكبير الذي تنفذه الوحدات التدريبية بشأن مبادراتها، مشيرًا إلى دعم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وحرصه على مشاركة الوحدات التدريبية الهادفة في خدمة المجتمع بشكل عام، وجودة تنفيذها لهذه المبادرات بشكل خاص وتحقيق الأهداف التي وضعها الملتقى من موضوعه المحدد في إظهار معالم الإنجاز، والتطور في خدمة ضيوف الرحمن كميزة اختصت بها المملكة.وكشف عن 14 مبادرة جرى اعتمادها، حيث حظيت الكلية التقنية بجدة بالموافقة على تنفيذ أربع مبادرات تتمثل في الطريق إلى بيت الله الحرام، وبرنامج العناية بالمساجد على طريق مكة لمكرمة، وورشة عمل مستقبل التدريب الفندقي والسياحي في الحج والعمرة، ومبادرة أرشدني، فيما اشتركت المعاهد الصناعية الثانوية في الطائف والليث, وجدة، ومكة المكرمة في تنفيذ مبادرة "نماء"، والصيانة التطوعية لمواقيت قرن المنازل "السيل الكبير" وميقات ذات عرق، وميقات يلملم، وميقات الجحفة، ومسجد التنعيم.وأضاف أن المعهد الصناعي الثانوي بالطائف ينفذ مبادرتي هما أجهزة للخدمة الذاتية في المواقيت، والصيانة العامة لسيارات المعتمرين "فزعة"، فيما ستنفذ كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة مبادرتين، الأولى بعنوان "عداد الطواف والسعي للعربات الكهربائية"، والثانية "البيئة التفاعلية لمحاكاة فن التعامل مع ضيوف الرحمن".كما تقدم الكلية التقنية بمكة المكرمة مبادرة "جولة دينية بأيدي تقنية"، بينما تنفذ الكلية التقنية بالطائف مبادرة "تأهيل أصحاب الهمم في أعمال الحج والعمرة"، كما تقدم الكلية التقنية بالقنفذة مبادرتها "تقني القنفذة في خدمة ضيوف الرحمن"، فيما ستعمل الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة على تنفيذ مبادرة نحو تنمية بيئية مستدامة بعنوان "إعادة تدوير نفايات العبوات"، وكذلك مبادرة تأهيل متطوعات الطائف لخدمة الحجاج والمعتمرين التي تنفذها الكلية التقنية للبنات بالطائف".// انتهى //18:48ت م0275