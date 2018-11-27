عام / وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يلتقي سفير بريطانيا ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان
الثلاثاء 1440/3/19 هـ الموافق 2018/11/27 م واس
بيروت 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس
التقى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل في بيروت اليوم سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلنغ.
وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة، والأمور ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الوزير باسيل مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن الأوضاع والتطورات في لبنان و المنطقة.
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18:49ت م
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