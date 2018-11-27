بيروت 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل في بيروت اليوم سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلنغ.وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة، والأمور ذات الاهتمام المشترك.كما بحث الوزير باسيل مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن الأوضاع والتطورات في لبنان و المنطقة.// انتهى //18:49ت م0276