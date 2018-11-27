بيروت 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسعاد طيران العدو الإسرائيلي إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية، متجاوزًا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما منها القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم، أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلق بكثافة في الأجواء الجنوبية ، منفذًا غارات وهمية في أجواء مدينة صيدا الجنوبية الساحلية وشرقها، وصولًا حتى أجواء منطقة مرجعيون الجنوبية الداخلية، وذلك على علو متوسط، ما أسفر عن حالة من الهلع في نفوس المواطنين نتيجة لاختراق الطيران المعادي جدار الصوت أكثر من مرّة.// انتهى //18:54ت م0281