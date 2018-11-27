الرياض 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واستشهد المملكة خلال الفترة من 13 - 15 ديسمبر المقبل بمدينة الدرعية، انطلاق سباق "السعودية" للفورمولا إي", الذي يعدّ افتتاح الموسم الخامس لبطولة "أي بي بي فورمولا إي"، حيث ستهدر محركات سيارات الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي (Gen 2) على حلبات مدينة الدرعيّة التاريخيّة المُدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والواقعة في ضواحي العاصمة السعودية الرياض .وبدأ العديد من الجماهير بشراء التذاكر الخاصة بالسباق عبر موقع http://fiaformulae.com/Ad-Diriyah، وفيما يلي قائمة الفرق الإحدى عشر المشاركة في سباق "السعودية" للفورمولا إي – الدرعية."إنفجن فيرجين ريسنج" - من المملكة المتحدة ، و"إتش دبليو إيه رايس لاب" - من ألمانيا ، و"جيوكس دراجون ريسنج" - من الولايات المتحدة الأمريكية ، و" نيسان إي.دامز" - اليابان،و "باناسونيك جاكوار ريسنج" - المملكة المتحدة ، و"فينتوري فورمولا إي" - موناكو ، أحد الفرق المؤسسة لبطولة فورمولا إي ، كذلك "إن آي يو فورمولا إي" - المملكة المتحدة ، و"ماهيندرا ريسنج" - الهند ، و"بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت" - ألمانيا ، و"دي إس تيكيتا" - الصين ، بالإضافة إلى "أودي سبورت آبت شيفلر" - ألمانيا .// انتهى //18:54ت م0282