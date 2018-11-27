حائل 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس التنمية السياحية ينطلق غداً , مهرجان درب زبيدة التاريخي بمدينة فيد التاريخية بمنطقة حائل بدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة ومجلس التنمية السياحية ولجنة التنمية السياحية بمدينة فيد وبالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة بحائل.وستشهد النسخة الأولى من المهرجان الذي يستمر لمدة اربعة ايام ويعد تظاهرة تاريخية وثقافية يشهدها عدد كبير من المثقفين والمهتمين بالشأن السياحي والثقافي والتاريخي, عدداً من الفعاليات والأنشطة التي تُعَّرِّف بدرب زبيدة التاريخي والذي يعتبر من أهم طرق الحج والتجارة خلال العصر العباسي .وتشمل فعاليات مهرجان درب زبيدة, فعالية مسيرة زبيدة وهي عبارة عن مسيرة على ظهور الإبل يتخللها برامج توعوية عن المحافظة على المياه وبرامج لإعادة تأهيل البرك, فيما تشمل الفعاليات الثقافية والعلمية عددا من الملتقيات هي ملتقى درب زبيدة العلمي, وملتقى الأدب العربي, وملتقى الشعر, والقصص, والرواة, وفنون الخط العربي, والفنون التشكيلية, والتصوير الفوتوغرافي, بالإضافة إلى فعالية التطوع مع زبيدة وهي عبارة عن مشاركة من الشباب تحت إشراف متخصصين في التراث وعلى معرفة بالطريق ومكوناتها لإعادة ترميم الطريق .كما يشهد المهرجان فعاليات فيد التاريخية التي تتضمن زيارة المتاحف, وفعاليات الموروث الشعبي, والمسرح الترفيهي, ومعرض وسوق للمنتجات الشعبية, والمنتجات الزراعية, وأمسيات شعرية, وفعاليات الألعاب الشعبية, والمسابقات الرياضية المتنوعة.وفي ذات السياق كشفت اللجنة المنظمة للمهرجان أنها خصصت رحلتين يومياً مجانا على مدار أيام المهرجان من نقطة التجمع والانطلاق من منتزه وممشى الأمير سعود بن عبد المحسن إلى موقع مهرجان درب زبيدة التاريخي في مدينة فيد بواسطة الباص السياحي الذي تم تزويده بمرشد سياحي حيث يتم تسيير رحلتين يومياً للعوائل فقط عند الساعة الثانية ظهرا وتعود عند التاسعة والنصف مساء بهدف تعريف المواطن والمقيم بالأماكن الأثرية والمعالم السياحية وكذلك دعم السياحة بالمنطقة بالإضافة إلى التسويق للمواقع والرحلات السياحية التي يجوبها الباص السياحي داخل مدينة فيد التاريخية.// انتهى //19:38ت م0300