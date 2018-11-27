جدة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن افتتاح مركز العرض الجديد التابع لها، الكائن في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة، على مدى ستة أيام في الأسبوع, من الساعة الـ 10صباحاً وحتى الساعة الــ7 مساءً ، حيث يستعرض مركز المبيعات الجديد المنتجات السكنية والاستثمارية المتنوعة التي تحتضنها المدينة الاقتصادية.وأفاد الرئيس التنفيذي المكلف لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي، أن المعرض الجديد جرى تدشينه استجابةً وتلبية للطلب والإقبال المتزايد على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، من قبل المستثمرين وراغبي الاطلاع على الفرص الاستثمارية النوعية المتوفرة في المدينة ، أو السكن وتجربة العيش بأسلوب حياة فريد.ولفت الانتباه إلى أن هناك طلب متنامي على الاستثمار السكني والعقاري في المدينة، وتوجه اقتصادي للاستثمار في الوادي الصناعي والخدمات اللوجستية, نظير الخدمات التنافسية والبيئة الجاذبة التي تقدمها المدينة الاقتصادية لمستثمريها على اختلافهم.// انتهى //19:41ت م0302