حائل 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واساختتم بجامعة حائل اليوم, برنامج "ساعدني" الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب برعاية معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم, وبحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف بن محمد الثويني ووكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة بالمدينة الجامعية.وأوضح معالي مدير الجامعة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة, أن العمادة وضعت نفسها على الطريق الصحيح من خلال تقديم الخدمات النوعية لأبنائنا الطلاب, مشيرًا إلى أن برنامج "ساعدني" يمثل امتدادًا للبرامج السابقة التي تعمل على خدمة فئة الطلاب المتفوقين وفئة الطلاب المتعثرين, مشددًا على أن الأنشطة الطلابية يجب أن تنبع من الوسط الطلابي لتفي باحتياج الطلاب على أكمل وجه داعيًا عمادة شؤون الطلاب بالتواصل مع إدارة تعليم حائل لنقل التجربة إلى مدارس المرحلة الثانوية المطورة.وكشف الدكتور البراهيم خلال الحفل عن بدء برنامج الزيارات الدولية للطلاب والطالبات المتفوقين في الصيف القادم كما دشن برنامجي حاضنة جامعة حائل للتفوق وسفراء المعرفة.من جهتها أوضحت وكيلة جامعة حائل لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر, أن الجامعة عملت على إطلاق برامج ومشاريع متقدمة ومتنوعة تهدف للوصول بطلابها إلى أعلى المستويات العلمية في مختلف التخصصات، مبينة أن البرنامج أحدث نقلة نوعية في مستويات الطلاب والطالبات مشيدة في ذات الوقت ببرنامجي حاضنة جامعة حائل للتفوق وسفراء المعرفة لتبادل الخبرات بين الطلاب المميزين والاهتمام بمستوياتهم العلمية تحت فريق عمل مختص.واستعرض المشرف على برنامج "ساعدني" الدكتور أسامه مرزوق أبرز الأرقام التي حققها البرنامج ومراحل عمله إضافة إلى الأنشطة التي نظمها البرنامج مؤكدا أن عدد الطلاب المستهدفين تجاوز ثلاثة آلاف طالب وطالبة, في حين ألقى الطالب سلمان الصواب أحد المستفيدين من البرنامج كلمة الطلاب، بين فيها قدرة البرنامج على زرع الأمل بالطلاب وحثهم على تجاوز العثرات وصناعة التفوق بالإضافة إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وبث فيهم روح العطاء.فيما ألقت الطالبة شيماء الشمري كلمة الطالبات موضحة فيها أن التفوق لا يأتي هبة بلا ثمن بل هو ثمرة يقطفها أولئك الذين اجتهدوا وزرعوا، مشيرة الى أن الطالبات وجدن في الجامعة البيئة المحفزة التي تساعد على التفوق وتحتضن المواهب وتنمي القدرات.وفي نهاية الحفل كرم معالي مدير الجامعة الطلبة المتفوقين كما كرم الطلبة المشاركين في برنامج "ساعدني" من مختلف الكليات.// انتهى //19:46ت م0304