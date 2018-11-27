تبوك 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسقام رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي اليوم, بجولة تفقدية على القرى والمراكز التابعة للمحافظة, وذلك في إطار الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية للوقوفعلى الخدمات المقدَّمة للمواطنين بعد هطول الأمطار والاطلاع على المشاريع الجارية فيها.وشملت الجولة قرية الجهراء وقرية الجديد وقرية المثلث, كما تفقد مكتب الخدمات بالجهراء, ووقف على سير العمل في عدد من المشروعات التنموية المنفذة، ومراحل الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها في تلك القرى والمراكز.كما التقى المهندس البلوي خلال جولته عددًا من المواطنين وسكان تلك القرى, مستمعًا إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ومقترحاتهم وآرائهم فيما يتم إنجازه من مشروعات تنموية، حاثًّا على بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق تلك الاحتياجات تماشيًا مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر، بتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.// انتهى //19:48ت م0305