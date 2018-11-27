نجران 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأطلقت وكيلة جامعة نجران لشؤون الطالبات الدكتورة منى سيف اليوم, حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي ينفذها المستشفى الجامعي، بحضور وكيلات الجامعة، وعدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات, في مقر كلية التربية.وتهدف الحملة إلى تقليص الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تفوق ٦٠ في المئة، وتقليل احتمالية دخول المستشفى للمصابين بنسبة ٨٠ في المئة، كما تجنب الشخص مضاعفات الإنفلونزا الشديدة، التي تحدث في بداية فصل الشتاء من كل عام، حيث أن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، والربو، ومرضى القلب المزمن، والكبد، هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا.وأوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، أن هذه الحملة تأتي للتوعية بأهمية اللقاح وتعزيز الوعي الصحي، مشيرة إلى أن المستشفى الجامعي يوفر اللقاح للأسابيع المقبلة حرصًا على تحصين الجميع من أعراض الإنفلونزا ومضاعفاتها.// انتهى //19:49ت م0306