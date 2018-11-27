السيح 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسدشن مدير عام تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي اليوم, برنامج المدرسة الذكية في ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز في إسكان المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمدينة السيح.وأوضح العتيبي عقب حفل التدشين أن البرنامج يعد من التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تخدم الطالب والمعلم والمرشد الطلابي ورائد النشاط وقائد المدرسة ووكيلها، حيث يتم من خلاله رصد مختلف الملاحظات السلوكية والدراسية على الطالب وإرسال رسالة بالتكاليف والواجبات والمشروعات للطالب من خلال التطبيق، يطلع عليها من حسابه الخاص .كما يستطيع المعلم معرفة عدد أيام الغياب والتأخير والإنذارات على الطالب, كذلك يستطيع المرشد الطلابي معرفة الملاحظات على الطالب، ويمكن لولي الأمر من خلاله التواصل مع المدرسة التعرف على كل ما يرصد على الابن من تكاليف وملاحظات.وبين أن البرنامج يمنح الطالب المتميز نقاطا من خلال برنامج نقاطي، يتم تعويض الطالب بمكافآت عن النقاط التي حصل عليها من المعلم أو المرشد الطلابي أو وكيل المدرسة.// انتهى //19:50ت م0307