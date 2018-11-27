تبوك 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسدشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم, معرض الورش الفنية للطلاب والطالبات في المدارس الثانوية الذي تستضيفه ثانوية أبي موسى الأشعري ضمن مبادرة "ماهر", التي اعتمدتها وزارة التعليم هذا العام وفق الاتفاقية بين شركة تطوير لتقنيات التعليم وشركة المواهب الوطنية لتوفير ورش فنية في المدارس الثانوية .وتتضمن المبادرة تنفيذ دراسة المتطلبات الأساسية والدراسات التفصيلية لمتطلبات المدارس والورش والمناهج بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية وتنفيذ عدد من الورش الفنية .وأطلع مدير التعليم خلال جولته في المعرض على ابتكارات الطلاب والطالبات في الورش الفنية, مبدئا إعجابه بما لمسه من مواهب ومهارات متميزة في صياغة أعمال مبتكرة, ضمن معرض الورش الفنية تسهم في تفعيل مبادرة "ماهر" التي تعنى بتوفير ورش فنية في المدارس الثانوية لتعريف الطلاب على المهن وتعزيز الاتجاهات الإيجابية مما يحقق تزويد الطلاب, والطالبات بالمدارس الثانوية بالمهارات المهنية والتقنية الأساسية الملائمة والتي تلبي احتياجاتهم في حياتهم اليومية كما تساعد على تعزيز اتجاهاتهم بهدف البدء بتوفير البيئة الملائمة لاكتشاف ميولهم ومهاراتهم لمساعدتهم في تحديد توجهاتهم الفنية والمستقبلية.من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير, أن مبادرة "ماهر" تتضمن برامج مهنية في ورش فنية تقنية تنفذ داخل المدارس تستهدف تعريف الطلاب بمهارات فنية مختلفة، تتطلب تدريب المعلمين والمعلمات، والمعنيين بالتدريس في قطاعي البنين والبنات، وتطوير الأدوات والأساليب والمفاهيم المتعلقة بها إلى جانب تجهيز الورش الفنية والأدوات والمناهج المستخدمة بأسلوب يتماشى مع رغبات الطلاب واحتياجهم ولتعزيز ومساهمة التعليم والتنمية من خلال توظيف تلك الإمكانات في إحداث الأثر وتعزيز دور التعليم في تنمية كفايات الطلاب وتلبية احتياجات المجتمع.// انتهى //19:52ت م0308