جيزان ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٠هـ الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، بحضور صاحب السمو الملكي محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، مساء يوم غد الأربعاء سوق الأسر المنتجة بمدينة جيزان .وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن أمانة منطقة جازان نفذت مشروع السوق بمبلغ 14 مليون ريال وعلى مساحة إجمالية بلغت 12 ألف متر مربع في المنطقة المركزية في المدينة ويشمل 50 محلاً تجارياً وكافة المرافق الخدمية المساندة ، وروعي تصميمه طراز المنطقة العمراني ، ويعد الأكبر من نوعه على مستوي المنطقة.وأكد في ختام تصريحه أن إنشاء السوق جاء انفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وبمتابعة مباشرة من صاحب سمو نائب امير المنطقةً ، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، لخدمة فئة غالية من المجتمع تشجيعاً للأسر المنتجة لعرض وتسويق منتجاتهم في المواقع المناسب.//انتهى//20:20ت م0309