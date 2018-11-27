لندن 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأجرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيرها الياباني شينزو آبي.وأوضح بيان صادر عن الحكومة البريطانية اليوم، أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال، أهمية التجارة الحرة والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة واليابان.ورحب رئيس الوزراء الياباني، بالتقدم الذي أحرزته نظيرته البريطانية لضمان التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، معرباً عن تطلعه لزيارة المملكة المتحدة بداية العام المقبل.// انتهى //20:29ت م0310