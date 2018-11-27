بيشة 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسنفذت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالشراكة مع جامعة بيشة اليوم برنامج "زيارة عالم" في لقاء علمي مفتوح لمعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.وأكد معاليه خلال لقائه منسوبي الجامعة على ضرورة قطع السبيل والطريق أمام الأعداء الذين يكيدون للأمة العداء، والحذر من محاولات اليائسة التي تسعى إلى النيل من عقيدة هذه البلاد ومن وحدتها.وشدد على ضرورة الدفاع عن الشريعة الإسلامية، منوها بالجهود الكبيرة في نصرة قضايا المسلمين في مختلف أقطار العالم.ويأتي برنامج "زيارة عالم" لتعزيز مرجعية العلماء لدى الشباب، ولتبيان موقف الإسلام من دعاوى الأفكار المتطرفة والجماعات المنحرفة، بما يعزز لديهم الوسطية في الفكر والسلوك.// انتهى //20:31ت م0311