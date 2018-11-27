تبوك 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسانطلقت أمس بفرع وزارة الزراعة والمياه بمنطقة تبوك فعاليات الأسبوع المكثف لنثر البذور الرعوية في عدد من المواقع بالمنطقة .وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور العربي بن مهيدي العميم أن مبادرة نثر البذور الرعوية بالمنطقة يأتي ضمن برنامج التحول الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر التي اطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في جميع مناطق المملكة ، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين المراعي وتغذيتها بالبذور وذلك حسب البيئة المناسبة لها ، مبيناً أن أنوع البذور تتنوع ما بين نباتات العرفج والثمام والقطيف والعوسج والأرطه وغيرها من النباتات والأعشاب المهددة بالانقراض .// انتهى //20:33ت م0313