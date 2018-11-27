عمّان 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسعقد العاهل الأردني عبدالله الثاني في طوكيو اليوم، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، تناولت فرص توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وجرى خلال اللقاء توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، واتفاقية قرض سياسة التنمية (قرض دعم الموازنة العامة الأردنية) المقدم من الحكومة اليابانية للأردن بقيمة 300 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات.// انتهى //21:03ت م0324