تونس 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسبدأت في تونس اليوم أعمال منتدى مجلس الأعمال التونسي الصيني، بمشاركة 18 شركة صينية من عدة قطاعات.وتناول المنتدى مجالات التعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة آفاق الاستثمار بين الطرفين.وقال رئيس الجانب الصيني في الاجتماع ليانغ كينغشان " إن الوفد الصيني يزور تونس للتباحث في فرص حقيقية للتعاون والاستثمار في تونس وإقامة علاقات شراكة طويلة المدى بين البلدين".// انتهى //21:05ت م0325