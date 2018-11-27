رفحاء 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأقام المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية برفحاء بالتعاون مع فريق حملة الإنفلونزا الموسمية التابع لمكتب الإشراف الصحي بقطاع المحافظة اليوم, محاضرة توعوية عن أهمية لقاح الإنفلونزا وفوائده الصحية والوقاية منها التي تكثر في فصل الشتاء قدمها مشرف الطب الوقائي بالقطاع الدكتور أحمد حفني .بعد ذلك قام الفريق بإعطاء حقنة الوقاية من الإنفلونزا لعدد من متدربي الأقسام التدريبية والمدربين والطاقم الإداري الذين تجاوزوا 100 مستفيد .وفي الختام قدم مدير المعهد متعب بن نحيت شكره لمدير مكتب الإشراف الصحي أحمد الطرقي الشمري على تعاونه وتسهيل مهمة فريق الحملة كما قدم شكره لطاقم الفريق على تعاونهم وجهودهم المباركة .// انتهى //21:10ت م0328